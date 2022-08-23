شمام: الإشارة الضوئية الأمريكية لدخول باشاغا طرابلس لازالت صفراء 

زعم محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، أن “الإشارة الضوئية الأمريكية لدخول باشاغا طرابلس لازالت صفراء واحتمالات أن تتحول إلى خضراء أو حمراء متساوية تقريبا”، على حد قوله.

وقال «شمام» في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “يبدو أن الأمريكيين ينتظرون من باشاغا عدة أمور منها اتخاذ موقف قوي من الفاغنر، وترشيق الوزارة، وفصل التخطيط عن المالية وتغيير وزير الخارجية وتكليف شخصية محترفة ومحايدة لوزارة الدفاع”. بحسب قوله.

وادعى شمام، أن “واشنطن تحاول إبعاد باشاغا قليلا عن حفتر خصوصا بالملف النفطي”، على حد زعمه.

وختم موضحًا أن “إسقاط الطائرة المسيرة عقد قليلا المسألة انتظارا للموقف الامريكي ورد الفعل المتوقع، 72 ساعة مقبلة قد نشاهد خلالها خلط كثير من الأوراق وتغيرات كبيرة على الأرض”، بحسب كلامه.