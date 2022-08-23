لتوفير المخزون الاستراتيجي.. الحويج يؤكد موافقة مجلس وزراء حكومة الوحدة على إنشاء ديوان الحبوب

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” محمد الحويج ” موافقة مجلس وزراء الحكومة على إنشاء ديوان الحبوب بناءً على مقترح تقدمت به الوزارة لتوفير المخزون الاستراتيجي للحبوب في البلاد

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ” الحويج ” اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية لمناقشة رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040م ووضع الاقتصاد الليبي الحالي وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني.

كما نوّه ” الحويج ” خلال الاجتماع إلى أن وزارته شكلت لجنة قانونية برئاسة ” الكوني اعبودة ” لمراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واعداد مقترح للبيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة ، واقتراح أية تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني .

مشددا على ضرورة وضع خطة اقتصادية موحدة مع كل الجهات ذات العلاقة وفقا لما نشر ه المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وتطرق الحضور أيضا إلى أهمية دور وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد الموازنة العامة للدولة الليبية كذلك الإصلاحات الاقتصادية والأمن الغذائي والدوائي.