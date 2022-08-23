مكونات مدنية بسوق الجمعة ترفض الاقتتال وتستهجن لغة العنف

أعلنت المكونات المدنية بسوق الجمعة، اليوم الثلاثاء، رفضها الاقتتال وسفك دماء الليبيين، مستهجنة في الوقت نفسه لغة العنف والتصريحات الداعية لاستباحة الدماء.

وأفاد بيان نشرته صفحة المجلس البلدي سوق الجمعة على «فيسبوك»، بأن المكونات المدنية متمثلة في المجلس البلدي، ومجلس الحكماء والأعيان، ورابطة أسر الشهداء، ومجلس الخبراء، وتجمع نشطاء سوق الجمعة، مشددة على أن «أي بيان آخر لا يمثلها».

موقف من ثلاثة بنود

وذكر البيان أن المكونات المدنية بسوق الجمعة تؤكد مواقفها السابقة والثابتة حول الأزمة الليبية والمتمثلة في الآتي:

1- لا للاقتتال وسفك دماء الليبيين، ونعم للحوار ولم الشمل.

2- لا للمراحل الانتقالية، ونعم لدعم خيار الليبيين في إجراء إنتخابات تشريعية.

3- تبارك هذه المكونات قرار المحكمة العليا القاضي بتفعيل الدائرة الدستورية.

وأعاد البيان التأكيد على نبذ لغة العنف والقتل، مستهجنا «التصريحات لاستباحة الدماء والقتل»، متابعًا: «نقول لهم لا نرضى بأن يزهق دم امرئ مسلم في سبيل أن يحكم أحد أو يبقى غيره في الحكم».

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مكونات سوق الجمعة: بحاجة إلى حكومة كفاءات يرتضيها الليبيون جميعا

ودعت مكونات سوق الجمعة إلى «تحكيم العقل والحكمة»، مشيرة إلى أن «ما تحتاجه بلادنا اليوم هو جسم تشريعي ينتخبه الليبيون يمثلهم ويوحد بلادهم، ويتوافق على حكومة كفاءات يرتضيها الليبيون جميعا، بعيدًا عن المحاصصة المقيتة».

يأتي البيان في ظل توتر يسيطر على العاصمة طرابلس، في ظل تداول معلومات عن تحركات وتحشيدات عسكرية، على خلفية التنازع على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

حكومة باشاغا: التأهب لفرض الأمن في العاصمة

وفي إطار التصعيد، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية». ثم لاحقًا، طالبت وزارة داخليتها كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـ«حماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي».