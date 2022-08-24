الخطوط الأفريقية: تعطل إطارات الطائرة المتجهة إلى مطار بنينا قبل إقلاعها من القاهرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الثلاثاء، عن تعطل إطارات الطائرة الإيرباص بمطار القاهرة الدولي والتي كان من المزمع إقلاعها إلى مطار بنينا بنغازي ظهر اليوم الثلاثاء الرحلة رقم 8U439.

وذكرت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها بفيسبوك، أن العطل الذي لحق بالطائرة أدى إلى تأخير الرحلة المتجهة إلى مطار بنينا، حيث قامت الشركة بالتعامل مع الحدث الطارئ بتسكين الركاب بفنادق القاهرة وتقديم كافة التسهيلات لهم لحين معالجة العطل والعودة بالركاب للمطار حال جهوزية الطائرة.

وتوقعت الشركة إقلاع الرحلة إلى مطار بنينا فجر الغد الاربعاء، مقدمة الاعتذار لجميع الركاب الذين لحقهم الضرر من تأخر الرحلة بسبب العطل الطارئ الذي أصاب الطائرة.