«الثمن» ينفي اختراق منظومة السجل المدني

نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ما يتداول عن اختراق منظومة السجل المدني، مؤكدًا أن كل البيانات محفوظة وفق معايير سلامة البيانات.

منتدى «breached»

وتداول نشطاء على موقع «فيسبوك» معلومات تفيد بأن قاعدة بيانات الرقم الوطني معروضة للبيع في منتدى «breached» مقابل 25 ألف دولار، من قبل حساب عليه زعم صاحبه أن البيانات تتضمن الاسم وتاريخ ومكان الميلاد والرقم الوطني.

وأشار المدونون إلى الاختلاسات وتزوير الأرقام وجوزات السفر، قبل أن يحتجون بـ«الفوضى التي ضربت منظومة الرقم الوطني على نطاق واسع»، عبر منتدى الذي يعرض للبيع «قاعدة بيانات الرقم الوطني».

– الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

تزوير الرقم الوطني

وفي 17 أغسطس الجاري، أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، اكتشاف 63 ألفا و986 رقما وطنيا مزورا، مضيفا أن تلك الأرقام لا أساس لها وغير موجودة في منظومة السجل المدني.

وأشار الصور، خلال مؤتمر صحفي، إلى رصد 88 ألفًا و819 رقما استفادوا من نحو 208 ملايين دينار، من خلال تقاضي رواتب بأرقام وطنية مزورة غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية، وذلك من جملة مليونين و14 ألفًا و908 مواطنين يتقاضون رواتبهم من الدولة.