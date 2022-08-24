بينهم غنيوة وزوبي.. الحداد يجتمع بقيادات عسكرية وأمنية وقادة تشكيلات مسلحة

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التقى، رئيس الأركان العامة للجيش بطرابلس، الفريق محمد الحداد، مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين إضافة إلى قادة التشكيلات المسلحة، في قاعة الاجتماعات بقاعدة طرابلس البحرية.

ومن بين الحاضرين عبدالسلام زوبي آمر مليشيا 301 وعبدالغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة.

وقالت الرئاسة، عبر فيسبوك، إنه تمت مناقشة الوضع الأمني في البلاد، مشيرة إلى أن المجتمعين أكدوا على النأي عن الصراعات السياسية، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة.

وأضافت، أنهم طالبوا بالوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن الحرب والقتال لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، وكذلك وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وقالت كما أنهم أكدوا “جاهزيتهم للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة.”