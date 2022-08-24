عن تسريب امتحانات الثانوية العامة.. الصور: التحقيقات ستطال الجميع

قال النائب العام المستشار ” الصديق الصور “، إن مكتبه تلقى بلاغًا من إدارة التقويم والامتحانات بشكل شفهي بوجود خرق داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة، أدى إلى تسريب الأسئلة وحلها وإعادتها مرة أخرى إلى الطلبة، وهو ما يُشكِّل جريمة غش، والإضرار بالمصلحة العامة.

وأوضح الصور في مداخلة هاتفية على قناة ” الوسط الثلاثاء، أن مكتب النائب العام تفاعل مع البلاغ بشكل عاجل، بالتنسيق مع إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، حيث توصَّل الاستدلال الفني إلى الأشخاص المتهمين، وجرى ضبط أحدهم، وجارٍ ضبط الآخرين.

وتابع الصور قائلا: «هناك قصور في لجنة مراقبة الامتحان؛ نظرًا لأن المسألة تبدأ من داخل قاعات الامتحانات، لو لم يكن هناك تقصير وإهمال لم يحدث هذا الخرق، والإجراءات ستطول المراقبين، بعد تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من الغش، وجرى تحرير محاضر لهم، والتي تصل عقوبتها إلى الحرمان من الامتحان».

كما أعلن المستشار ” الصديق الصور ” عن إحالة كثير من الموظفين والمدرسين إلى التحقيق الإداري، وقد تصل إلى التحقيق الجنائي في حال ثبوت التقصير والإهمال وإساءة استعمال السلطة، مختتما: «التحقيقات ستطال الجميع»..