الأبلق: التلويح بالحرب وتحويل الخلاف إلى صراع مسلح سيؤدّي لمزيد من الخراب

قال عضو مجلس النواب ” عمّار الأبلق ” إنّ التلويح بالحرب وتحويل الخلاف إلى صراع مسلّح سيؤدّي إلى مزيد من الخراب والفوضى وسيزيد من معاناة الليبييـن خاصّة سكان العاصمة الذين عانوا الويلات في السّابق ويرفضون بشدّة تلك الأطراف التي تهدّد باستخدام السّلاح تحت حجج واهية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية ، أضاف فيها ، أنه لا يتوقّع حلاّ في الأفق القريب للمعضلة الليبيـة بسبب الصّراع الدّولي وانقسام مجلس الأمن الذي أدخل البعثة الأممية في حالة من السّبات وأمّا الأطراف الليبيـة فالكل متمسك برؤيته ويرى استمرار حالة الصّراع والفوضى مكسبا له لأنّ أي حلحلة للوضع القائم ستطيح به.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ الحلّ السياسي الحقيقي والأقرب هو تبنّي مسوّدة الدّستور الذي أعدّته هيئة منتخبة لم تتدخّل في الصّراع السياسي الدّائر وممثلة للجغرافيا الليبيـة كدستور مؤقّت أو على الأقل بباب نظام الحكم وإجراء الانتخابات على أساسه.