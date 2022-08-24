قسم العمارة بجامعة طرابلس يطلق حملة تبرعات مالية وعينية عاجلة لصيانة القسم وترميمه

أعلن الهيئة الليبية للعمارة عن لجوء قسم العمارة والتخطيط العمراني بجامعة طرابلس إلى الإفصاح عن إطلاق حملة تبرعات عاجلة لصيانة وترميم بعد مرفقات القسم للحاجة الضرورية والعاجلة لها.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن قسم العمارة بجامعة طرابلس بعد أحد أهم روافد العمارة في ليبيا وأنه ساهم من سنين طويلة في تخريج دفعات من اجيال مختلفة ساهمت ولا تزال تساهم في العمارة والعمران في جميع مدننا.

وأوضحت أن إطلاق حملة التبرعات العاجلة لصيانة القسم جاءت عرفانا من بالجميل وردا منا لبعض افضاله ومساهمة من في استمرار هذا الصرح العريق واداء مهمته.

ولفتت إلى أن التبرعات ستكون مالية وعينية في بعض البنود الضرورية او اي شئ يمكنه المساهمة في تجهيز البنود المعدة سابقا، وأنه سيتم تجميع التبرعات ومن ثم تسليمها للمنسق من طرف القسم والمساهمة في سد الاحتياجات قدر الامكان.