بعد انقطاع 25 عاماً.. كرانفيل التركية: نعتزم توسيع رحلاتنا البحرية مع ليبيا

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كرانفيل التركية ” مرتضى كرانفيل ” ، إنّهم يعتزمون توسيع شبكة رحلاتهم البحرية إلى ليبيا، بحيث تنطلق من إسطنبول باتجاه بنغازي ومصراتة معا.

وأكّد كرانفيل بحسب وكالة الأناضول التركية على أهمية التبادل التجاري مع ليبيا، مشيرا إلى أنّ ذلك يعد انخراطا في التجارة مع القارة الإفريقية في الوقت نفسه.

وأعرب كرانفيل عن سعادته إزاء استئناف الرحلات البحرية بين إسطنبول ومصراتة بعد انقطاع 25 عاماً، معتبرا ليبيا بوابة العالم إلى إفريقيا والعالم، للموقع الجيوستراتيجي الذي تتمتع به، حسب وصفه.

وشدّد كرانفيل على أنّ هذه الخطوة ستسهم في تأسيس روابط تجارية وثيقة مع البلدان الأخرى في القارة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا بلغ 3.6 مليارات دولار بالرغم من انعدام الاستقرار الذي يعانيه البلد العربي.

وأوضح كرانفيل أنهم يقومون بتسيير 4 رحلات شهرياً عبر سفن بسعة إجمالي تصل إلى 900 سرير للركاب، و400 سيارة و1.700 طن من الحمولة، معتبرا أنّ مجموعته تسهم في تأسيس روابط تجارية بين 26 ألف شركة تركية و120 ألف عميل ليبي في بنية المجموعة.