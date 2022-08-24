حكومة الدبيبة تعلن عن تأسيس برلمان الطفل الليبي

أعلنت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مبروكة توغي، عن عن تأسيس برلمان للطفل، وذلك بحضور رئيس اللجنة العليا للطفولة الأستاذ محمود الشريف، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالطفل، وعدد من المهتمين بثقافة الطفل.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه ذلك يأتي بمبادرة من اللجنة العليا للطفولة باعتبارها هي الآلية الوطنية المعنية بشأن الطفولة على مستوى مؤسسات الدولة، وتتسق هذه الخطوة مع القرارات الخاصة بالطفل.

وقالت الوزيرة أن برلمان الطفل جاء من أجل بناء ثقافة الطفل الليبي وإبراز هذه الشريحة وتهيئتهم وتنشئتهم والمساهمة في غرس قيم الديمقراطية والمواطنة باعتبارهم مستقبل البلاد ودورهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في كل المجالات.

وأعرب رئيس اللجنة العليا للطفولة الأستاذ محمود الشريف عن شكره لوزيرة الثقافة لإصدارها قرار تشكيل تأسيس برلمان الطفل تحت مظلة وزارة الثقافة.