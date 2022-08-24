ليبيا الان

بليحق: اجتماع أبو راوي مع الويبة لمتابعة طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور “عزالدين أبو راوي ” رفقة عضو اللجنة  الدكتور  “اسماعيل الشريف ” اجتماعاً مع مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية  الدكتور “كامل الويبة،

جاء ذلك في منشور الناطق الإعلامي لمجلس النواب، “عبد الله بليحق” على صفحته بفيسبوك قال فيه : تم إطلاع أعضاء المجلس على سير عمل المركز وخطته المستقبلية للتطوير ، كما تم بحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المركز  في طباعة الكتاب المدرسي ،  يأتي ذلك في إطار متابعة لجنة التعليم لمشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي .    

وفي ختام الاجتماع  تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يحضره رئيس وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب والخبراء والإدارات الفنية بالمركز..

الوسوم

أبو راوي ابوراوي رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب عبد الله بليحق كامل الويبة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك