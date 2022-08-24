بليحق: اجتماع أبو راوي مع الويبة لمتابعة طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

عقد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور “عزالدين أبو راوي ” رفقة عضو اللجنة الدكتور “اسماعيل الشريف ” اجتماعاً مع مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور “كامل الويبة” ،

جاء ذلك في منشور الناطق الإعلامي لمجلس النواب، “عبد الله بليحق” على صفحته بفيسبوك قال فيه : تم إطلاع أعضاء المجلس على سير عمل المركز وخطته المستقبلية للتطوير ، كما تم بحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المركز في طباعة الكتاب المدرسي ، يأتي ذلك في إطار متابعة لجنة التعليم لمشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي .

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يحضره رئيس وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب والخبراء والإدارات الفنية بالمركز..