داخلية الحكومة الليبية: اكتشاف سجن سري لمهاجرين غير شرعيين بالكفرة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن مُداهمة مزرعة تحوّي على سجن سِـريّ لمُهاجرين غير شرعين بِمدينة الكفرة.

وَذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه ردت معلُومات لوحدة التحرِّيات وَالقبض بِمركز شرطة المدينة التابع لمُديريّة أمن الكفرة، مُفادها وجُود مزرعة وَبها سجن سِـريّ يحوّي عدد مِن المُهاجرين غير الشرعيين وَأشخاص مطلوبين للنيابة العامة.

وتابعت، على الفور باشرَ أعضاء التحرّي بِالوحدة بِالبحث وَالتحرّي وَتمَّ التأكد مِن صحة المعلومات الواردة، وَتمَّ أخذ الإذن مِن النيابة العامة بِمُداهمة المزرعة.

وأضافت، قامَ أعضاء مركز شرطة المدينة وَأعضاء وحدة التحرِّيات بِالمركز بِمُداهمة المزرعة وَتحرير 20 شخص كانوا مُحتجزين داخل سجن سِـريّ مِن الجنسيتين (الإريترية وَالأثيوبية) مِن بينهم 3 نساء وَأطفال، وَعدد 3 أشخاص مِن الجنسية (السودانية) مسؤولين عَن السجن، حيِّث تمَّ الاِنتقال بهم إلى المركز للاِستدلال، وَتمَّ إحالة القضية إلى النيابة العامة مِن حيِّث الاِختصاص.