خلال اجتماع مع مؤسسة النفط.. شركة الجوف تستعرض خططها والإيرادات المتوقعة

استعرضت شركة الجوف للتقنية النفطية أنشطتها خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى الخطط والبرامج المستهدفة، والإيرادات المتوقعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني والمالي الأول لهذا العام بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة في مقرها بمدينة بنغازي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وناقش الاجتماع العراقيل والصعوبات التي تعترض إدارات الشركة لنحقيق أهدافها، حيث أكد رئيس لجنة إدارة الشركة مجدي جبريل بذل الشركة قصارى جهدهـا لرفع مستوى العمل، والسير نحو الأفضل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين خدماتها.

حضر الاجتماع أعضاء لجنـة إدارة الشركة، ومدير إدارة الإنتاج بمؤسسة النفط، وعدد من المختصين.