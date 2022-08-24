بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 24 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 24 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد , مع تكاثر للسحب على مناطق أقصى الساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-34)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المنطقة من الجبل الأخضر إلى طبرق ,واحتمال ظهور ضباب خفيف على مرتفعات الجبل الأخضر أخر الليل والصباح الباكر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الساحل .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ على اغلب المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

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