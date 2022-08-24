مصلحة الأحوال المدنية تكشف حقيقة اختراق منظومة الرقم الوطني وعرضها للبيع

نفى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن لمنصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اختراق المنظومة.

وأكد “الثمين” أن ما يتداول عن اختراق منظومة السجل المدني شائعات، وأن كل البيانات محفوظة وفق معايير سلامة البيانات.

وأكد الناشط السياسي حسام القماطي، اختراق منظومة الرقم الوطني الليبية وعرضها للبيع على بعض التطبيقات بشبكة الإنترنت بمبلغ 25 ألف دولار.

وقال “القماطي”، منشور له عبر حسابه بفيسبوك، أن منظومة الرقم الوطني الليبية متوافرة آلان على ما يُعرف بالإنترنت المُظلم “Dark Web”، أو “Deep web” ومعروضة للبيع بـ25.000 دولار وعائلة الدبيبة تم وضعها كمثال للمشترين”.