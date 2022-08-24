الارصاد: استمرار اعتدال الطقس… وامطار وضباب على هذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 24/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون معتدلة على معظم مناطق البلاد.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال ما بين (29-33)مْ مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل و تترواح على مناطق الجنوب مابين(38-42)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير تتكاثر السحب من حين لأخر على المنطقة الممتدة من (شحات الى طبرق )مع احتمال ان يتخللها سقوط امطار خفيفة, واحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مرتفعات الجبل الاخضر.

والله اعـــــــــلم