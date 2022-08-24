لجنة التعليم بالبرلمان تبحث تطوير مركز المناهج التعليمية والبحوث

عقد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب عزالدين ابوراوي، رفقة عضو اللجنة اسماعيل الشريف اجتماعاً مع مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كامل الويبة، للاطلاع على سير عمل المركز وخطته المستقبلية للتطوير.

وتم خلال الاجتماع بحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المركز في طباعة الكتاب المدرسي، وذلك في إطار متابعة لجنة التعليم لمشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يحضره رئيس وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب والخبراء والإدارات الفنية بالمركز.