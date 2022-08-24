اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

تشهد درجات الحرارة اعتدالا على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب على مناطق أقصى الساحل الشرقي، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، بين 27 و40 درجة مئوية.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق ما بين 31 و34 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المنطقة من الجبل الأخضر إلى طبرق، وظهور ضباب خفيف على مرتفعات الجبل الأخضر آخر الليل والصباح الباكر.

والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و32 درجة مئوية على معظم المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 38 و42 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية، فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 38 و40 درجة مئوية.