العرفي: حكومة الدبيبة هي من تفرض الحل العسكري بتعنتها وتشبتها بالسلطة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن “حكومة الدبيبة بتعنتها وتشبثها بالسلطة هي من تفرض الحل العسكري”.

وقال «العرفي»، في تصريح صحفي، “إذا فشل التسليم والاستلام بين حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة المنتهية الولاية؛ فالحل العسكري هو الخيار الأخير”.

وتابع؛ “الكل يدعو إلى التهدئة وتسليم واستلام السلطة بشكل سلس مع ضمانات لإدماج التشكيلات المسلحة”.

وأردف أن “بقاء الوضع كما هو عليه والاستماع لتصريحات البعثة الأممية التي تدعو إلى التهدئة وضبط النفس لن يحل أي مشكلة”.

وأشار «العرفي» إلى أن “التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي كلها تدخلات سافرة لا تسمن ولا تغني من جوع”، مردفًا أن “التصريحات الأخيرة لنورلاند كلام غير عقلاني”.

وأكمل أنه “إذا كان هناك وزارة خارجية ليبية في دولة ذات سيادة لخاطبت الإدارة الأمريكية وطالبتها بسحب سفيرها بسبب تدخلاته في الشأن الليبي”.

وختم موضحًا أنه “كان من المفترض على لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان مخاطبة الأمم المتحدة بسبب تدخلات السفير الأمريكي”.