ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس بشأن التحذيرات الأمريكية والأممية لطرفي الصراع إن الشعب الليبي تعود على مثل هذه الدعوات والرسائل كلما لاح في الأفق تأزم في الوضع السياسي والعسكري.

النعاس أشارت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري إلى أنه تعود أيضًا على هذه الرسائل والتحذيرات المتنفذون والمسيطرون على المشهد، لدرجة أصبحت مألوفة لدى الجميع، ومجرد روتين يتبعه المجتمع الدولي ولا يتوقع منه أي موقف حقيقي وحاسم.

وأضافت: “لا يوجد في ليبيا من يأخذ مثل هذه التحذيرات بمأخذ الجد، خاصةً فيما يتعلق بإنجاز الانتخابات ووقف التصعيد، وسيظل يحاول كل من يلوح باستخدام القوة في محاولاته إلى أن يحدث موقف حقيقي وجدي ينعكس فيه جدية هذه التهديدات سواء الأممية أو الأمريكية”.

The post النعاس: لا يوجد في ليبيا من يأخذ التحذيرات الأمريكية والأممية بمأخذ الجد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية