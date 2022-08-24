غويلة: الغرياني لم ينط على المنابر والإفتاء فجدوده وأخواله كانوا شيوخاً وفقهاء

أكد عبد الباسط غويلة، عضو بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن المفتي المعزول الصادق الغرياني لم “ينط” على المنابر والإفتاء، حيث أن جدوده وأخواله كانوا شيوخًا وفقهاء.

وقال غويلة في مادة متلفزة عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن المفتي الغرياني، ” جده هو الشيخ علي الغرياني المعروف على مستوى طرابلس وهو رجل عالم ونحسبه من الصالحين، ومربي، ويشهد له مسجد أحمد باشا القره مانللي، وتشهد له خلوة ميزران، وكان إمام جامع المغاربة”.

وتابع؛ ” أن جد المفتي الغرياني لأمه فهو فقيه وشيخ وأخواله علماء، فالشيخ الغرياني ليس رجلا جاء فجأة مثل النكرات، ليتعلم كلمتين و ينط على المنابر ويركب من مكان لمكان ويظهر على الفيس، فللأسف بعض الناس لا تعرف له نسب ولا ماضي مشرف”.

وأكمل؛ “من العيب أن لا تعرف العلماء الربانيين الصالحين الذين لا يخشون في الله لومة لائم”، مستطردًا أن الغرياني ” درس في البيضاء، وعلى يد جده علي الغرياني من الصغر وهو في عمر 9 سنوات، وكذلك درس في بريطانيا وفي الأزهر ، وتعلم العلم ثم أصبح مفتيًا، ويتشرف الإفتاء أن الشيخ هو الذي شرف دار الإفتاء”.