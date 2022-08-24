«أجوكو»: تمرين على إطفاء حرائق الطيران في حقل الحمادة

نظمت إدارة السلامة والإطفاء في حقل الحمادة، تمرينا تعبويا لمحاكاة إطفاء حرائق الطيران بمطار الحقل، بمشاركة قسم الصحة.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، إن التمرين شمل عمل حريق في جسم تمثلي لطائرة، ومطابقة عملية مكافحة الحرائق وفق دليل خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى اختيار نوع الحريق من الدرجة الثانية، واستخدام سيارتي إطفاء، بهما عشرة أفراد هم أعضاء فريقي الإطفاء، إضافة إلى سيارة إنقاذ مجهزة بفريق ومعدات خاصة لأداء أعمال الإنقاذ، حيث جرى التعامل بفعالية خلال التمرين، ورفع درجة الاستعداد لدى الفرق المشاركة.

جانب من فعاليات التمرين.

جانب من فعاليات التمرين.