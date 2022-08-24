دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء أوباري الغازية على الشبكة

العنوان-أوباري

أكدت محطة كهرباء أوباري الغازية، الثلاثاء، دخول وحدتها الأولى على شبكة الكهرباء العامة.

وفي بيان لها أوضحت أن ذلك جاء بفضل جهود أعضاء لجنة الاختبارات التشغيلية لوحدات المحطة لاستكمال الاختبارات للوحدة الأخيرة لمشروع محطة كهرباء أوباري الغازية والدخول بها على الشبكة العامة للكهرباء.

وأشار البيان إلى أنه بعد دخول الوحدة الأولى اكتمل تشغيل جميع وحدات المحطة الأربعة، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين أداء الشبكة.

ولفت البيان إلى أن ذلك جاء بعد استكمال خط النقل “أوباري ـ الفجيج” الذي شارف على الانتهاء بعد تدخل اللواء طارق بن زياد المعزز وحماية عمال تركيب الأبراج وفتح المسارات التي كان بعض أصحاب الأراضي قد أغلقوها بما يخالف المصلحة العامة لأهل الجنوب الذين يعانون من انقطاع الكهرباء.