الأبلق: الحلّ السياسي الحقيقي والأقرب هو تبنّي مسودة الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن التلويح بالحرب وتحويل الخلاف إلى صراع مسلّح سيؤدّي إلى مزيد من الخراب والفوضى، وسيزيد من معاناة الليبيين، خاصّة سكان العاصمة الذين عانوا الويلات في السّابق، ويرفضون بشدّة تلك الأطراف التي تهدّد باستخدام السّلاح تحت حجج واهية.

الأبلق قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إنه لا يتوقّع حلًا في الأفق القريب للمعضلة الليبية، بسبب الصّراع الدّولي وانقسام مجلس الأمن الذي أدخل البعثة الأممية في حالة من السّبات، وأمّا الأطراف الليبية فالكل متمسك برؤيته ويرى استمرار حالة الصّراع والفوضى مكسبًا له لأنّ أي حلحلة للوضع القائم ستطيح به.

وأشار إلى أن الحلّ السياسي الحقيقي والأقرب هو تبنّي مسوّدة الدّستور الذي أعدّته هيئة منتخبة لم تتدخل في الصراع السياسي الدائر وممثلة للجغرافيا الليبية كدستور مؤقّت، أو على الأقل بباب نظام الحكم وإجراء الانتخابات على أساسه.

