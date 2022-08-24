أحمد القماطي: حكومة الدبيبة شرعية والإطاحة بها أمر غير مقبول ويجب إدانته

زعم أحمد نجل رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير» جمعة القماطي، أن الإطاحة بحكومة الدبيبة -التي وصفها بالشرعية-، أمر غير مقبول ويجب إدانته، على حد وصفه.

وقال أحمد، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “التهديدات باستخدام القوة والعنف لدخول العاصمة طرابلس والإطاحة بالحكومة الشرعية أمر غير مقبول ويجب إدانته من قبل جميع الجهات المحلية والدولية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “يجب أن يواجه كل من يحاول إعادة ليبيا إلى حالة الحرب عقوبات ولابد من مواجهتهم عسكريا إذا اختاروا دخول العاصمة بالقوة”، وفقا لقوله.