المسماري يكشف عن تفاصيل تدمير الطائرة المجهولة قرب الرجمة

العنوان-بنغازي

كشف الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، عن تفاصيل تدمير الطائرة المجهولة التي أُسقطت قرب بنينا في بنغازي، لافتا إلى أنها لم تكن طائرة تصويرية مثلما تحدث البعض، بل هي طائرة مقاتلة تحمل صواريخ دخلت الأجواء الليبية.

وقال المسماري عبر قناة العربية الحدث “أنهم تعاملوا مع الطائرة على أساس هدف صديق، من خلال الاتصال ببرج الطيران المدني والقواعد الجوية، لكن لم تكن لديهم معلومات، لذلك جرى التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، ومن ثم إلى طائرة معادية، حسب أعراف الدفاع المدني، وجرى تدميرها”.

ولفت المسماري إلى أن الطائرة دخلت العمق الاستراتيجي للقيادة العامة، وكانت تنوي القيام بعمل عدائي ضد أحد الأهداف الرئيسية للقوات المسلحة العربية الليبية في ضواحي مدينة بنغازي، ولكن قوات الدفاع الجوي تمكنت من التعامل معها وتدميرها.

وأوضح المسماري أن اللجنة الفنية لم تصدر أيَّ تقرير بشأن الطائرة، مشيرا إلى أنه رغم وجود تشابه كبير بينها وبين الطائرة الأمريكية، ولكن الطائرة الأمريكية تملكها أكثر من دولة، لذلك لا يعرفون الجهة التي أرسلت هذه الطائرة، وسيصدر تقرير كامل من اللجنة الفنية في هذا الشأن.

والإثنين، أكد المسماري في بيان متلفز أن قوات الدفاع الجوي للجيش الليبي التابع للقطاع الجوي ببنغازي من تدمير طائرة مجهولة الهوية بعد اختراقها المجال الجوي.

وأشار المسماري أن الطائرة مسلحة بعدد صاروخين اثنين، حيث تم اكتشافها جنوب غرب بنينا على تمام الساعة 16:58 وتم التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها على تمام الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها.

من جهتها، نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة تحمل ركاباً من الحقول النفطية إلى بنغازي.

وأكدت المؤسسة الوطنية، في بيان لها، الإثنين، أن الطائرة لا تتبع شركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية.

ووثق شهود عيان في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة مجهولة حتى اللحظة فوق منطقة المقزحة القريبة من الرجمة جنوبي بنغازي، على الأرض مخلفة دخانا كثيفا.