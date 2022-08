عمران: التحذيرات الأمريكية والأممية لا تملك إرغام الأطراف المحلية على إنجاز أدوات الانتخابات

ليبيا – اعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران أن التحذيرات الأمريكية والأممية لطرفي الصراع تصب في إطار الحرص على عدم اندلاع الحرب، وهي رسائل موجهة لأطراف أخرى متنفذة في ليبيا تفيد بأن أمريكا لا ترغب في زيادة تأزم الوضع في ليبيا، وأنها لا تسعى للدخول في حرب على أراضيها.

عمران لفتت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري إلى أنه في ذات الوقت حث واشنطن والأمم المتحدة الأطراف المحلية لإنجاز أدوات سابقة هو تكرار لتحذيرات سابقة، وهي تصب في ذات الاتجاه الذي ينبه بضرورة عدم جر البلاد للاحتراب.

وأضاف: “وهي جادة في ذلك، لكنها لا تملك إرغام الأطراف المحلية على إنجاز أدوات الانتخابات، وهي تدرك جيدًا صعوبة ذلك وسط الانقسام السياسي وعدم السيطرة على الأرض من قبل طرف واحد”.

