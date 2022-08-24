مسؤول أمريكي: ندفع لانتخابات نزيهة في ليبيا ولكننا نعمل بعيدا عن الإعلام

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، أن بلاده مهتمة بالشأن الليبي، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية على تواصل مستمر مع جميع الأطراف للدفع نحو الانتخابات.

وقال وربيرغ في تصريحات لـ«إذاعة مونت كارلو» الدولية: “غياب التصريحات الأمريكية حول ليبيا لا يعني أننا لم نعد نعير أهمية لهذا الملف، فنحن نعمل بشكل يومي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند وفريقه”.

وأضاف “نتواصل مع جميع الأطراف الليبية وندعم المجتمع المدني، وكل ذلك من أجل الدفع نحو انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، ولكننا نفضل العمل بعيدا عن الصحافة الإعلام”.