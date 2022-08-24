بالصور| تأمين الجيش لحدود ليبيا مع الجزائر والنيجر

العنوان-القطرون

تستمر القوات المسلحة في تأمين وضبط التهريب في نقطة بوابة “اردغا” التابعة لكـتيبة 634 مـشاة جنوب مدينة القـطرون، الواقعة على مسافة 160 كيلو مترا عن بلـدية تجـرهي.

وقال مكتب العلاقات والإعلام بالكتيبة 634 مشاة التابعة للجيش الوطني أن ذلك يأتي في إطار القبض علي العصابات المسلحة التي تهدد أمن الجنًوب الليبي.

وأيضا في إطار تأمين صحراء شاسعة الممتد من القـطرون إلى عمق الصحراء الليبية حتى مثلث السلفادور الحدودي الواقع بين ليبيا والجزائر والنيجر.

يذكر أن الكتيبة 634 مشاة التابعة القيادة العامة للقوات المسلحة تبذل جهدا كبيرا من أجل الحفاظ على أمن حدود الجنوبي وضبط المجرمين الخارجين عن القانون.