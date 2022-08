الحويج يناقش مع المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040

ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية، لمناقشة رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040 ووضع الاقتصاد الليبي الحالي، وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني، وإعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة ومدى تطبيق قرارات الوزارة من الجهات الضبطية.

الحضور تطرقوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهمية دور الوزارة في إعداد الموازنة العامة للدولة الليبية، كذلك الإصلاحات الاقتصادية والأمن الغذائي والدوائي.

بدوره، أكد الحويج أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء ديوان الحبوب بناءً على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير المخزون الاستراتيجي للحبوب.

وأشار الحويج إلى أن الوزارة شكلت لجنة قانونية برئاسة الكوني اعبودة لمراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لعام 2010 بشأن النشاط التجاري وإعداد مقترح للبيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة، واقتراح أية تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وشدد الحويج على ضرورة وضع خطة اقتصادية موحدة مع كل الجهات ذات العلاقة.

