 مديرية أمن بنغازي: القبض على مجرم  هارب من حكم غيابي بالسجن 29 عاماً

أعلن “قسم التحريات العامة” بمديرية أمن بنغازي، ضبط مجرم خطير من ذوي السوابق مطلوب على ذمة 21 واقعة منها التهديد بالقتل وحرق منازل ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 29 عاماً.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أنه “في إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي رائد فوزي الفايدي، لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وعُقب ورود معلومات حول أحد المطلوبين للعدالة ويُدعى (م.ص.خ)، من مواليد 1990، ومقيم في السلماني الغربي أو ما تعرف بـ (بشارع دبي الفقراء).

وتابع البيان؛ “أن الشخص سالف الذكر مطلوب لدى مركز شرطة رأس إعبيدة على ذمة 21 واقعة منها التهديد بالقتل وحرق منازل والرماية على المواطنين وترويعهم والإعتداء على النساء وتهجير مواطنين من منازلهم والسرقة بقوة السلاح ومحكوم غيابا بالسجن لمدة 29 عاماً في عدة قضايا جنائية”.

وأردف البيان؛ “ووردت معلومات لأعضاء التحريات بتواجد الشخص سالف الذكر بمُستشفى الأطفال وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مستشفى الأطفال وعند مشاهدته تم التعامل معه وضبط والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف بكل ما نُسب إليه في جميع الوقائع المطلوب فيها والمتمثلة في تهجير المواطنين والإعتداء على النساء والسلب بقوة السلاح والإيذاء الجسيم والرماية بسلاح ناري وترويع الآمنين، وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة”.