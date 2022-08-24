تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار انخفاضا إلى 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

أما سعر صرف اليورو سجل ارتفاعا طفيفا إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار من 5.79 دينار أمس.

وصعد سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار من 1.31 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.34 دينار، و1.53 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، في حين هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.71 دينار من 0.72 دينار أمس.