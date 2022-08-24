ليبيا الان

تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار انخفاضا إلى 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

أما سعر صرف اليورو سجل ارتفاعا طفيفا إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار من 5.79 دينار أمس.

وصعد سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار من 1.31 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.34 دينار، و1.53 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، في حين هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.71 دينار من 0.72 دينار أمس.


عدد المشاهدات:
145

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك