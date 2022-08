ليبيا – زعم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلياس الباروني أن البرلمان هو سبب الأزمة في ليبيا، وليس حكومة تصريف الأعمال.

الباروني وفي حديث لموقع تلفزيون “العربي”، رأى أن مجلس النواب سرّع تفاقم الأمور عبر عدم اعتماد مشروع الدستور لعام 2017، كما وضع قوانين مشينة بهدف عدم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وأسس حكومة جديدة برئاسة باشاآغا.

وأدعى الباروني أن مجلس النواب لم يساعد حكومة تصريف الأعمال ولم يدعمها ماديًا ولم يضع موازنة لها، كما خلق بلبلة عبر دعوة فتحي باشاآغا للدخول إلى العاصمة ولو بالقوة.

الباروني ختم: “لا مخرج للأزمة الليبية سوى بتنفيذ الانتخابات، وعلى جميع الأطراف العسكرية والسياسية أن تراعي شعور المواطن الليبي الذي يعيش أوضاعًا صعبة”.

The post الباروني: لا مخرج للأزمة الليبية سوى بتنفيذ الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية