إسماعيل: القضاة سيختارون رئيساً للمحكمة العليا بدلاً من الحافي

أكد المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، أن المحكمة العليا لم تعترض على القانون المعدل الذي أصدره مجلس النواب بخصوص إعادة تنظيم المحكمة العليا ولكن رئيسها المستشار محمد الحافي هو الذي اعترض بعد إحالته أسماء قضاة الجمعية العمومية للمحكمة العليا إلى البرلمان ليعتمدهم.

وقال إسماعيل، في تصريحات صحفية له: “كان يفترض أن يقسم المستشارون الجدد أمام رئيس المحكمة، لكن محمد الحافي رفض فاضطر البرلمان لإصدار قانون قسم جديد أمام رئاسة مجلس النواب، فاعترض الحافي وطلب إجراء القسم أمامه، فرفض القضاة بعد صدور قانون البرلمان”.

وأضاف “القضاة سيختارون من بينهم حسب الأقدمية شريطة عدم الوصول لسن التقاعد رئيسًا جديدًا للمحكمة العليا، وهذا ما يريد المستشار الحافي -الذي بلغ سن التقاعد- تجنبه ليبقى هو الرئيس”.