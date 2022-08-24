مدير فرع الامداد الطبي بالجنوب يؤكد توفر مصل سم العقارب

نفى مدير فرع جهاز الامداد الطبي بالمنطقة الجنوبية عبدالله الوحش، مايتدوال على صفحات التواصل الاجتماعي،عن عدم توفر مصل العقارب في المرافق الصحية بالمنطقة.

وقال الوحش ان مخزون المصل يكفي لأشهر قادمة، وكل المرافق الصحية استلمت مخصصات كاملة، والذي استنفذت الكمية المخصصة لها عليها التوجه للمخازن لاستلام حصة إضافية شريطة استرجاع الحقن الفارغة لتأكيد من منحها لمستحقيها.

واعتبر الوحش ان مايتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المصل هو لاثارة الراي العام فقط، وطالب الجهات الرقابية بالوقوف بأنفسهم على الكميات الموجودة في المخازن ولاطلاع على نماذج استلام المرافق الصحية لمخصصاتها من مصل العقارب.