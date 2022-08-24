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“ليبيا المركزي” يوقع مذكرة تفاهم لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

أعلنت وحدة المشروعات الصغرى والمتوسطة بمصرف  ليبيا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح المصرف في بيان له، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار تهيئة المناخ الملائم لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالأفكار الريادية والإبداعية.

ولفت إلى أن المذكرة تهدف إلى تحفيز تمويل المشروعات بالاقتصاد الوطني من خلال القطاع المصرفي، باعتبارها قاطرة تقود التنمية الاقتصادية في الاقتصاديات العالمية.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المؤسسي من المصرف المركزي مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.


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صحيفة العنوان الليبية

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