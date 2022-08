ليبيا – نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن ما يتداول من إشاعات عن اختراق منظومة السجل المدني.

الثمن وفي تصريحات خاصة لمنصة “حكومتنا”، أكد أن كل البيانات محفوظة وفق معايير سلامة البيانات.

The post رئيس مصلحة الأحوال المدنية ينفي اختراق منظومة السجل المدني first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية