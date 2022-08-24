ضبط مروج حبوب مخدرة بطبرق وبحوزته «ترامادول»

تمكنت قوة فرض القانون بمديرية أمن طبرق، من إلقاء القبض على أحد مروجي الممنوعات وحبوب الهلوسة.

وقال بيان صادر عن المديرية “يأتي ذلك في اِطار الحملات التي تقوم بها مُديرية أمن طبرق؛ لضبط عدد كبير من تُجار المخدرات والخارجين على القانون بالمدينة”.

وأضاف البيان “قامت قوة فرض القانون بالمديرية، من خلال الاستيقافات الأمنية الفُجائية لأعضاء القوة مِن إلقاء القبض على شخص وَهو على متن مركبة آلية نوع «شفرولية» بيضاء اللون، وبِحوزته عدد 50 حبة من حبوب الهلوسة نوع «ترامادول» أبيض اللون ومبلغ مالي وعدد كبير من الصكوك مصرفية”.

وتابع “عليه تمت إحالته إلى قسم البحث الجنائي للاستدلال معه، وتبين بأنه يُدعى (عــ.عــ.عــ) ليبي الجنسية بالغ من العمر 25 سنة، واعترف بِما نُسب إليه وَتمَّ وضعه فِي الحجز لاِستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاِحالته إلى النيابة العامة للاِختصاص”.