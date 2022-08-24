المشري وزينينغا يبحثان الجمود في المسار الدستوري

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا الأزمة السياسية والحلول الممكنة للجمود في المسار الدستوري؛ بما يؤدي لتنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية.

جاء ذلك خلال لقاء بين المشري وزينينغا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

زينينغا بعد وليامز

ومنذ 31 يوليو الماضي يقوم زينينغا بأعمال المبعوث الأممي بعد انتهاء مهمة المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ويجري زينينغا سلسلة لقاءات مع الأطراف المحلية لبحث مخرج للجمود السياسي في البلاد.

– زينينغا يستمع إلى رؤية أعضاء بملتقى الحوار لتجاوز الجمود السياسي

– زينينغا يناقش مع الحداد آخر التطورات الأمنية في طرابلس

– زينينغا يؤكد للمنفي التزام البعثة الأممية بدعم العملية السياسية والانتخابات

ويوم الأربعاء الماضي، عرض عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم رؤيتهم حول كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن، والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات الوطنية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، 24 أغسطس 2022. (مجلس الدولة)

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، 24 أغسطس 2022. (مجلس الدولة)