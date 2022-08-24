مطلوب في 21 قضية.. أمن بنغازي يضبط مجرما خطيرا محكوم بالسجن لـ”29 عاما”

العنوان-بنغازي

قالت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة التابع لها تمكن، اليوم الأربعاء، من ضبط مجرم وصف بـ “الخطير”، لافتة إلى أنه من ذوي السوابق ومطلوب على ذمة 21 واقعة منها التهديد بالقتل وحرق منازل ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 29 عاماً.

ولفتت المديرية في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي، رائد فوزي الفايدي، لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

وأشارت المديرية إلى أنه المطلوب يُدعى “م.ص.خ.” من مواليد 1990 ومن سكان منطقة السلماني الغربي ومطلوب لدى مركز شرطة رأس إعبيدة على ذمة 21 واقعة منها التهديد بالقتل وحرق منازل والرماية على المواطنين وترويعهم والاعتداء على النساء وتهجير مواطنين من منازلهم.

ولفتت المديرية إلى أنه من ضمن القضايا تأتي السرقة بقوة السلاح الفتة أنه محكوم غيابا بالسجن لمدة 29 عاماً في عدة قضايا جنائية.

وقالت المديرية أنه بعد ورود معلومات لأعضاء التحريات بتواجد الشخص سالف الذكر بمُستشفى الأطفال وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مستشفى الأطفال وعند مشاهدته تم التعامل معه وضبط والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف بكل ما نُسب إليه في جميع الوقائع المطلوب فيها والمتمثلة في تهجير المواطنين والاعتداء على النساء والسلب بقوة السلاح والإيذاء الجسيم والرماية بسلاح ناري وترويع الآمنين.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.