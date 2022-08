الكيلاني تناقش سبل معالجة بعض الأمور الفنية المتعلقة بإصدار بطاقة “إيفاء”

ليبيا – ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني مع المشرف العام لمشروع منحة الزوجة والأولاد ناجي بازينة والمدير العام للمشروع عبد الناصر الطرشاني سبل معالجة بعض الأمور الفنية المتعلقة بإصدار بطاقة “إيفاء” المخصصة لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

الكيلاني أوصت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية بمخاطبة الجهات التابعة وإشراكها في عملية الرقمنة ضمن خطة عمل الوزارة.

ايفاء

