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نتائج الدور الأول لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمدارس الليبية في الخارج

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

اعتمدت، وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نتائج الدور الأول لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية في الخارج للعام الدراسي 2021 – 2022.

وبلغت نسبة النجاح، بحسب وزارة التعليم، في الشهادة الإعدادية، التي تقدم لإجرائها 834 تلميذ وتلميذة في 28 دولة (79.94%).

كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي التي تقدم لإجرائها 775 طالبا وطالبة في 31 دولة (75.61%).

وأوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح للقسم الأدبي بلغت (85.19%)، فيما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي (74.90%).


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صحيفة العنوان الليبية

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