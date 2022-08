داخلية الحكومة المكلفة تطالب منتسبيها برفع أقصى درجات الإستعداد والتأهب لفرض الأمن في طرابلس

ليبيا – طالبت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان لها أمس الثلاثاء كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الإستعداد والتأهب لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي.

الداخلية وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه، حذرت كافة مكونات الوزارة من الانخراط في أي أعمال قد تهدد الأمن العام أو الالتحاق بأي تشكيلات مسلحة تقف أمام شرعية الحكومة وحقها في ممارسة مهامها من داخل مدينة طرابلس.

وأكدت وزارة الداخلية أن القانون فوق الجميع، وأنه سيكون الرادع لكل من يحمل السلاحت لترهيب وترويع الآمنين مع التأكيد أن (العفو والصفح والمصالحة) هو شعار الحكومة.

