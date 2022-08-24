زينينغا يقر بصلاحية المحكمة العليا لإعادة تنشيط الدائرة الدستورية

أقر القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا «بصلاحية المحكمة العليا في ليبيا كمؤسسة ذات سيادة لإعادة تنشيط الدائرة الدستورية»، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب لقاء مع رئيس المحكمة العليا محمد الحافي.

وأطلع الحافي، خلال اللقاء، زينينغا على «تاريخ الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا والقرار الأخير الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الغرفة»، وفق التغريدة.

تفعيل الدائرة الدستورية

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، نهاية الأسبوع الماضي تفعيل الدائرة الدستورية بها، وذلك بعد يومين من قرار مجلس النواب تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وتعديل قانون المحكمة، بحيث يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه.

وشدد المسؤول الأممي، خلال اللقاء مع الحافي على «أهمية الحفاظ على قضاء مستقل وموحد قادر على حل جميع أنواع المنازعات التي تدخل في اختصاصه بما في ذلك الطعون الدستورية والقانونية في الوقت المناسب والحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم».