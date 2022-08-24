قاسم المانع: مستعدون لفتح منفذ غدامس الدبداب وفي انتظار ردّ الجزائر

أكد عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، إتمامهم جميع الاستعدادات لفتح المنفذ الحدودي غدامس الدبداب، وأنهم في انتظار ردّ الجانب الجزائري للاجتماع بهم وتنسيق عمل المنفذ بين الجانبين.

وقال رئيس مركز جمرك منفذ غدامس – الدّبداب المقدّم وائل الشّنطة في تصريح صحفي، إن: التجهيزات بالمنفذ شبه مكتملة ابتداء من مركز الجمرك ومكتب الرّقابة على الأغذية ومكتب العزل الصّحي ولم يتبقى سوى تركيب المنظومة الأمنية والجوزات.

وأضاف قائلا: “نحن بانتظار الاجتماع القادم لوزارة الخارجية الليبيـة مع نظيرتها الجزائرية لتحديد الموعد النهائي لافتتاح المنفذ” على حد تعبيره.