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مستشفى بنت بيه: نستقبل 5حالات يوميا مصابة بلدغ العقارب والأمصال ليست متوفرة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير إدارة الشؤون الطبية بمستشفى بنت بية الطيب عبدالسلام، أن أمصال العقارب ليست متوفرة بالكمية المطلوبة داخل المستشفى، وهناك زيادة في عدد الحالات المصابة بلدغ العقارب التي يستقبلها المستشفى.

واضاف “عبدالسلام”، في تصريحات صحفية، أن عدد الحالات المصابة بلدغ العقارب التي استقبلها المستشفى تتراوح في اليوم بين 4 و5 حالات، وفي حالة عدم استجابة الحالة للأدوية تُحوّل لمستشفى سبها الطبي.

وتابع، الأمصال تأتينا من مخازن الإمداد الطبي في سبها، وهو أيضًا يُعاني من نقص الأمصال؛ لأنه يوزع على مناطق الجنوب بالكامل.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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