الدبيبة إلى باشاغا: الانقلابات العسكرية ولى زمانها

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رد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على خطاب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بشأن تسليم السلطة والجنوح للسلم احتراما لمصلحة الوطن.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال الدبيبة: “إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها”.

وتابع: “لم أرد برسالة لأني مشغول.. بخدمة الليبيين”.

إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) August 24, 2022

وطالب، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، للجنوح للسلم بتسليم السلطة طواعية احتراما لمصلحة الوطن، “دون مِراء أو استمراء لحالة الفوضى التي تؤثر سلبا على حياة الليبيين وتمس أمن الدولة واستقرارها”.

وفي خطاب مباشر للدبيبة، قال باشاغا: “أناشد فيكم الأخلاق بصدق دون نفاق، وأستحضر فيكم همة المواطن الصالح الأمين على أمانة رب العالمين في دماء الليبيين، أن تجنحوا للسلم بعزة وشرف وأن تزرعوا في ثرى هذا الوطن بذرة السلام والاحترام، حتى يشيع الخير في بلادنا وتسري دماء أبناءنا في عروق الوطن للحياة والرفاه، لا للقتال والشقاء”.

وأضاف باشاغا: “هذا بيان وبلاغ؛ إبراء للذمة وإقامة للحجة ودعوة وطنية صادقة نتطلع إلى استجابتكم لها بروح وطنية عالية تولي احتراما لمصلحة الوطن عما دونه من مصالح وتكتب بها مجد لشخصكم وأهلكم ومن يخلفكم من بعدكم، أن أنكم تساميتم برفعة عن زيغ الشيطان بسلطة زائفة على حساب وطنكم وشعبكم، وأثرتم تسليم السلطة سلميا تجسيدا لمعاني الشرعية والديمقراطية وترسيخا لأسس الدولة المدنية التي ضحى لأجل قيامها رجال يستحقون الوفاء لما بذلوه من نفيس التضحيات”.

وتابع باشاغا: “أقول لكم إنكم مسؤولون وستسألون عما تفعلون، ولا أرجو أن ينطبق عليـكم قول الله تعالى (وقفوهم إنهم مسئولون)”. واختتم باشاغا خاطبه قائلًا: “ألا هل بلغت.. اللهم اشهد”.