مصلحة الأحوال المدنية تنفي اختراق منظومة السجل المدني

طرابلس 24 أغسطس 2022 (وال)- نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن، الأنباء المتداولة بشأن اختراق منظومة السجل المدني في ليبيا واصفًا إياها بالإشاعات.

وأكد الثمن – بحسب منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية – أن كل البيانات محفوظة وفق معايير سلامة البيانات.

وتداول نشطاء على موقع فيسبوك أمس الثلاثاء، معلومات تفيد بأن قاعدة بيانات الرقم الوطني معروضة للبيع في منتدى “breached” مقابل (25) ألف دولار، تتضمن الأسم وتاريخ ومكان الميلاد والرقم الوطني.

وكان النائب العام المستشار الصديق الصور؛ أعلن اليومين الماضيين اكتشاف (63 ألفًا و986) رقمًا وطنيًا مزورًا، موضحًا أن هذه الأرقام لا أساس لها وغير موجودة في منظومة السجل المدني. (وال)

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