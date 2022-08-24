الجارح: استمرار الدبيبة في اغتصاب السلطة سيؤدي إلى حرب حتمية

حذر المحلل السياسي محمد الجارح من عواقب استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في السلطة.

وقال الجارح في تغريدة عبر “تويتر”: “على السيد عبدالحميد الدبيبة ومن معه التوقف عن اغتصاب السلطة وتسليمها على الفور”.

وأضاف المحلل السياسي: “نتائج استمرار اغتصاب السلطة ستكون كارثية، واستمرار الدبيبة ومن معه في اغتصاب السلطة سيؤدي إلى حرب حتمية”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا وجه رسالة إلى عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، قائلا: “أناشد فيكم الأخلاق بصدق أن تجنحوا للسلم لا للقتال والشقاء، محذرا: “ولايتكم انتهت ويجب التسليم طواعية دون استمراء لحالة الفوضى”.